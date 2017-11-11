Под Екатеринбургом снегоуборочник задавил 12-летнего ребенка. ФОТО

07:28 11 ноября 2017 0

Водитель грейдера не заметил ребенка Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В городе Заречном под Екатеринбургом в пятницу вечером произошло ДТП, в котором погибла 12-летнгяя школьница.

В 17-50 на четвертом километре дороги водитель снегоуборочного «КамАЗа», который ехал из поселка Студенческий в сторону Белореченского, наехал на девочку, шедшую по обочине дороги в попутном направлении. Ребенок был одет в темную одежду без светоотражающих элементов, никто из взрослых школьницу не сопровождал, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате наезда девочка погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. Как выяснилось, погибшая гостила у подруги в Студенческом, после чего отправилась домой в Белореченский, расположенный в шести километрах. По факту ДТП со смертельным исходом ГИБДД проводит проверку.