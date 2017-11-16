В Перми стартует суд над маньяком-педофилом

В Перми сегодня начнется судебный процесс над маньяком из Краснокамска. Он подозревается в нескольких особо тяжких преступлениях в отношении малолетних детей, которые совершал на территории Прикамья, а затем в Оренбуржье. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».
Во время следствия было установлено, что задержанный причастен к нескольким преступлениям, которые совершил в Пермском крае. Среди них — похищения, насилие и убийство несовершеннолетних. Так например, 29-летний житель Краснокамска сознался в убийстве первоклассника, которого несколько лет искали силовики, волонтеры и местные жители. В октябре 2013 года он напал на мальчика, вывез его на автомобиле в безлюдное место и совершил тяжкое насильственное преступление, после чего убил и закопал тело на даче у его родителей.
Несколько лет эти преступления оставались не раскрытыми. В прошлом году подозреваемый переехал в Оренбург. 17 января 2017 года он похитил 12-летнюю школьницу в Оренбурге. Жертва сумела отправить маме смс из багажника похитителя, после чего волонтеры обнаружили машину похитителя на окраине города и сообщили в полицию, которая его задержала.
Во время следствия были допрошены сотни свидетелей, проведены десятки судебных экспертиз, выполнены сотни осмотров. Материалы уголовного дела, которое СКР России по Пермскому краю передал в суд восьмого ноября, составили 42 тома. Заседание будет закрытым.
В Прикамье также разыскивают мужчину, который изнасиловал девушку в Перми. О том, как выглядел преступник, сообщает региональный следственный комитет и просит граждан оказать помощь.