В СУ СКР по Свердловской области уточнили приметы подозреваемого в глумлении над екатеринбургской девочкой. Спустя неделю эксперты смогли составить более достоверный фоторобот предполагаемого преступника.
Неизвестные похитили несовершеннолетнюю девочку в начале прошлой недели. Несколько часов над ней издевались, а потом засунули в сумку и выбросили у дороги. Преступников ищут вторую неделю. На основании показаний потерпевшей был составлен первый фоторобот одного из подозреваемых.
Новый портрет предполагаемого преступника отличается большей четкостью. Кроме того стало известно, что он носит очки.
В поисках подозреваемых задействовано несколько сотен сотрудников полиции и третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.
Следствие просит всех граждан, кто может обладать информацией о человеке, схожем по приметам с фотороботом, сообщить данные сведения по телефонам в Екатеринбурге: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется.