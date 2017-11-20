Следователи завершили расследование убийства Екатерины Платоновой — дочери экс-гендиректора «Челябинского трубного завода» Валерия Платонова, и направили материалы в суд. Уголовное дело заведено в отношении 24-летнего Николая Ефименко по трем статьям «Убийство», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Мошенничество».
По версии следствия, 44-летняя Платонова была клиенткой своего будущего убийцы. 5 декабря 2016 года женщина пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала Ефименко крупную сумму денежных средств.
«Ефименко сообщил женщине, что душевая кабина не доставлена, после чего у него возник конфликт с потерпевшей. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, ставшие причиной смерти», — сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.
Чтобы избежать ответственности, мужчина снял камеру видеонаблюдения в магазине и выбросил ее мусорный контейнер, выяснили правоохранители.
Следователи также установили причастность обвиняемого к хищению 300 тысяч рублей у шести других клиентов, которым мужчина не доставил сантехнику.