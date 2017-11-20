{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
13:27  20 ноября 2017 0

В Челябинске будут судить продавца сантехники, подозреваемого в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Продавец сантехники зарезал женщину после конфликтаФото: depositphotos.com © URA.RU

Следователи завершили расследование убийства Екатерины Платоновой — дочери экс-гендиректора «Челябинского трубного завода» Валерия Платонова, и направили материалы в суд. Уголовное дело заведено в отношении 24-летнего Николая Ефименко по трем статьям «Убийство», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Мошенничество».

По версии следствия, 44-летняя Платонова была клиенткой своего будущего убийцы. 5 декабря 2016 года женщина пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала Ефименко крупную сумму денежных средств.

«Ефименко сообщил женщине, что душевая кабина не доставлена, после чего у него возник конфликт с потерпевшей. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, ставшие причиной смерти», — сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

Чтобы избежать ответственности, мужчина снял камеру видеонаблюдения в магазине и выбросил ее мусорный контейнер, выяснили правоохранители.

Следователи также установили причастность обвиняемого к хищению 300 тысяч рублей у шести других клиентов, которым мужчина не доставил сантехнику.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров