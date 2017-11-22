Кадырова поддержал главный волшебник страны

Политик отметит Новый год на родине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его призыв к гражданам России отдыхать в своей стране поддержал главный волшебник страны — Дед Мороз.
«Меня поддержал главный волшебник страны — Дед Мороз. Призвав россиян отдыхать в Новый год на родине», — написал Кадыров на своей страничке в Telegram, отметив, что также Дед Мороз пригласил его в свою резиденцию.
Кадыров подчеркнул, что в Новый год он тоже становится Деда Мороза, раздавая подарки, и поздравляя взрослых и детей. В ответ на приглашение политик также пригласил главного волшебника страны в гости в Грозный, пишет «Газета.ру».