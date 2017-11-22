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22 ноября 2017
18:48  22 ноября 2017 0

Кадырова поддержал главный волшебник страны

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Политик отметит Новый год на родинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его призыв к гражданам России отдыхать в своей стране поддержал главный волшебник страны — Дед Мороз.

«Меня поддержал главный волшебник страны — Дед Мороз. Призвав россиян отдыхать в Новый год на родине», — написал Кадыров на своей страничке в Telegram, отметив, что также Дед Мороз пригласил его в свою резиденцию.

Кадыров подчеркнул, что в Новый год он тоже становится Деда Мороза, раздавая подарки, и поздравляя взрослых и детей. В ответ на приглашение политик также пригласил главного волшебника страны в гости в Грозный, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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