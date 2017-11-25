Порошенко заключил четыре союза в Брюсселе и получил 1,8 млрд евро

10:12 25 ноября 2017 0

Порошенко не добился признания «военной агрессии» России в Донбассе Фото: пресс-служба президента Украины

На Украине подводят итог встречи президента с представителями Евросоюза, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. Заключено четыре соглашения, получена финансовая помощь, однако интеграции в зону влияния ЕС бывших советских республик достигнуть не удалось, считают эксперты.

По итогам саммита, который завершился 24 ноября, участники «Восточного партнерства» подписали совместную декларацию, согласно которой его участники подтвердили свою приверженность проекту, основанному «на общих ценностях и ответственности», передает RT. Отдельно участники встречи отметили, что деятельность «Восточного партнерства» не направлена против какой-либо страны, отмечает Nation news.

Перед встречей в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает заключить на встрече соглашения о четырех союзах: энергетическом, цифровом, таможенном и ассоциацию с Шенгенской зоной. Все пункты кроме последнего частично выполнить удалось — работу в этом направлении одобрили представители Евросоюза. Добавился и еще один пункт — о создании единого авиационного пространства. Кроме того, страна получила помощь в размере 1,8 миллиарда рублей. В то же время, президенту не удалось добиться включения в итоговую декларацию пункта о «военной агрессии» России в Донбассе. Вместо этого в ней прописали, что ЕС выразил «обеспокоенность продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях „Восточного партнерства“».

Как писало «URA.RU», ранее Порошенко указал на то, что Украина «хочет больше Европы» на своей территории.