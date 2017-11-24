22:33 24 ноября 2017 1

Порошенко считает союзы с ЕС верным путем Фото: пресс-служба президента Украины

Украина рассчитывает на «четыре союза» в различных сферах с ЕС. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе выступления на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, текст которого обнародован на сайте главы государства.

«Украина рассчитывает на так называемые четыре союза: энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной», — цитирует Порошенко RT. Он также указал то, что Украина «хочет больше Европы» на своей территории, информирует Nation News. Также Порошенко отметил, что данные направления представляются стране «верным путем на этом этапе».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Евросоюзе скептически относятся ко вступлению Украины в Шенгенскую зону. Нереальным этот процесс делают миграционный кризис и проблемы с безопасностью в европейских странах.