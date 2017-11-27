На Урале будут судить авиатехников, которые торговали военным имуществом

На Южном Урале стартовал суд над бывшими авиатехниками, которых уличили в незаконной торговле военным имуществом. На скамье подсудимых — пять человек. Ущерб от воровства составил 3.3 млн рублей.
«Было возбуждено уголовное дело по статье „организация хищения чужого имущества в особо крупном размере“. По этой статье обвиняемым является бывший учетчик операционного отдела войсковой части 15506 Виктор Желток», — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.
По версии следствия, кроме Желтка, в преступную группу входили старший офицер авиационно-технической службы войсковой части 71592 майор Василий Лещенко, начальник авиационно-технической службы тыла войсковой части 45123 старший лейтенант Роман Сорока, начальник авиационно-технического склада младший сержант контрактной службы Александр Лысанюк и гражданский Константин Балясников.
Дело будет рассматриваться в Увельском районном суде Челябинской области.