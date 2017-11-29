{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
23:50  29 ноября 2017 0

В правительстве Медведева оценили работу вице-губернатора Югры

Директор департамента проектного управления Югры Юрий ЮжаковФОТО: соцсети

В правительстве РФ оценили работу вице-губернатора Югры Юрия Южакова, который намерен покинуть регион и перебраться работать в Приморский край. Специалисты из Когалыма, под курированием проектного департамента Юрия Южакова, заняли лидирующую позицию на всероссийском конкурсе.

Согласно официальному сайту конкурса, муниципальный проектный офис Когалыма признан лучшим в стране по итогам профессионального Всероссийского конкурса «Проектный Олимп», проводимого Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Как сообщил заместитель губернатора Югры, директор департамента проектного управления региона Юрий Южаков, администрация Когалыма с самого начала активно включилась в совместную работу, демонстрировала заинтересованное погружение в новую методологию государственного и муниципального управления.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, победа югорского муниципалитета на всероссийском конкурсе говорит о качественной работе департамента проектного управления, который сам завоевал аналогичную награду в прошлом году.

Новость по теме
В правительстве ХМАО оценили переход вице-губернатора в судейские органы

«Проектный департамент Югры, является главным идеологом системы, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Он позволяет улучшить межведомственное взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, а также повысить качество их результатов», — говорится в сообщении депсвязи Югры.

Как ранее сообщало агентство, по неофициальной версии, заместители губернатора Югры Натальи Комаровой Комаровой Алексей Шипилов и Павел Сидоров являются главными интересантами возглавить данное направление. Сам Южаков уже готовится покинуть регион. Решение о его назначении на должность в Арбитражном суде Приморского края должно быть принято в апреле 2018 года и подписано президентом России.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров