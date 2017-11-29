В правительстве Медведева оценили работу вице-губернатора Югры

В правительстве РФ оценили работу вице-губернатора Югры Юрия Южакова, который намерен покинуть регион и перебраться работать в Приморский край. Специалисты из Когалыма, под курированием проектного департамента Юрия Южакова, заняли лидирующую позицию на всероссийском конкурсе.
Согласно официальному сайту конкурса, муниципальный проектный офис Когалыма признан лучшим в стране по итогам профессионального Всероссийского конкурса «Проектный Олимп», проводимого Аналитическим центром при Правительстве РФ.
Как сообщил заместитель губернатора Югры, директор департамента проектного управления региона Юрий Южаков, администрация Когалыма с самого начала активно включилась в совместную работу, демонстрировала заинтересованное погружение в новую методологию государственного и муниципального управления.
Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, победа югорского муниципалитета на всероссийском конкурсе говорит о качественной работе департамента проектного управления, который сам завоевал аналогичную награду в прошлом году.
«Проектный департамент Югры, является главным идеологом системы, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Он позволяет улучшить межведомственное взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, а также повысить качество их результатов», — говорится в сообщении депсвязи Югры.
Как ранее сообщало агентство, по неофициальной версии, заместители губернатора Югры Натальи Комаровой Комаровой Алексей Шипилов и Павел Сидоров являются главными интересантами возглавить данное направление. Сам Южаков уже готовится покинуть регион. Решение о его назначении на должность в Арбитражном суде Приморского края должно быть принято в апреле 2018 года и подписано президентом России.