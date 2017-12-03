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Главные новости Свердловской области
22:12  03 декабря 2017 0

Шипулин оценил доклад Макларена о допинге в российском спорте

Шипулин Антон. Тюмень, шипулин антон
Антон Шипулин не верит словам Ричарда МакларенаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Известный биатлонист, екатеринбуржец Антон Шипулин заявил, что доклад независимой комиссии WADA Ричарда Макларена похож на «рассказ из книжки». Вместе стем, из-за доклада российские спортсмены «испытывают давление».

Комментируя ситуацию с возможным недопуском сборной России на Олимпиаду-2018, Шипулин заявил, что это будет «несправедливым решением». Он подчеркнул, что для каждого спортсмена выступление на Олимпийских играх является главной целью. «Мы каждый день об этом думаем, читаем новости, на нас идет определенное давление, с которым нелегко справляться», — слова биатлониста приводит «Спорт-экспресс».

Шипулин рассказал, что ознакомился с докладом Макларена о системе допинга в РФ. «На самом деле когда я читал уже переведенный доклад Макларена, я на это смотрел как на какой-то рассказ из книжки», — признался Антон Шипулин.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало подлинность допинг-проб в России из московской лаборатории, где работал информатор Григорий Родченков. Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что на данном этапе идет сбор новых доказательств, которые могут повлечь за собой новые санкции в отношении российских спортсменов.

Информатор WADA Виталий Степанов призвал МОК отстранить российскую сборную от олимпийских игр в Южной Корее.

Нина Калинина
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