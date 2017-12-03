Письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать сборную России на Олимпийские игры 2018 года написал бывший сотрудник российского антидопингового агентства (РУСАДА), информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов. Он указал, что, отстраняя россиян от участия в Играх, МОК не допустит несправедливости по отношению к «чистым» атлетам.
В письме Степапнов подчеркнул, что допинговая система, существующая в России, поставила крест на олимпийских мечтах сотен атлетов. «Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались», — цитирует слова Степанова RT. Он отметил, что спортсмены из России продолжают участвовать в различных соревнованиях лишь потому, что правительство страны заблокировало доступ ко всем доказательствам.
«Если у вас хватит смелости отстранить Россию, то это будет одна из самых важных побед в истории олимпийского движения», — обратился Виталий Степанов к МОК.
Степанов и его супруга Юлия выступали в качестве главных свидетелей в фильме немецких тележурналистов о допинге в российском спорте.
Ранее другой информатор WADA Григорий Родченков заявлял, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи замминистра спорта Юрий Нагорный просил его подменить допинг-пробы украинской биатлонистки. Он также признался, что является «продажной душой» и разоблачает российских спортсменов ради денег. На самом деле ему неинтересна борьба с допингом, он собирается уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.
Затем СМИ сообщали, что ряд российских спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде-2018, но под нейтральным флагом.