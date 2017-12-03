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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:12  03 декабря 2017 0

Спортсменам грозят новые санкции. WADA признало подлинность допинг-проб в России

Открытая лицензия от 16.08.2016, лаборатория, анализы, вирус, инфекция, болезнь
В WADA подтвердило подлинность базы данных московской антидопинговой лабораторииФото: Pixabay.com © URA.RU

Подлинность данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года подтвердило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

Юнгер подчеркнул, что в WADA провели масштабное расследование, которое подтвердило подлинность базы данных антидопинговой лаборатории в Москве. «Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения [информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов», — отметил Юнгер, его слова приводит RT со ссылкой на издание ARD.

Юнгер отметил, что идет сбор новых доказательств, которые могут повлечь за собой новые санкции в отношении российских спортсменов

Ранее в СКР заявили, что Родченков мог через удаленный доступ подключиться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». Следственный комитет готов представить WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК) «доказательства таких манипуляций».

Между тем в МОК направил письмо еще один информатор WADA Виталий Степанов, который призвал отстранить Россию от Олимпийских игр.

Нина Калинина
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