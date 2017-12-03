Подлинность данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года подтвердило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.
Юнгер подчеркнул, что в WADA провели масштабное расследование, которое подтвердило подлинность базы данных антидопинговой лаборатории в Москве. «Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения [информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов», — отметил Юнгер, его слова приводит RT со ссылкой на издание ARD.
Юнгер отметил, что идет сбор новых доказательств, которые могут повлечь за собой новые санкции в отношении российских спортсменов
Ранее в СКР заявили, что Родченков мог через удаленный доступ подключиться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». Следственный комитет готов представить WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК) «доказательства таких манипуляций».
Между тем в МОК направил письмо еще один информатор WADA Виталий Степанов, который призвал отстранить Россию от Олимпийских игр.