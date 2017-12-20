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20 декабря 2017
21:12  20 декабря 2017 1

Озвучены планы по реформированию ГИБДД. «Появится настоящая дорожная полиция!»

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
В Министерстве внутренних дел хотят создать настоящую дорожную полициюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД России отказалось от идеи ликвидировать ГИБДД посредством слияния с патрульно-постовой службой (ППС). Госавтоинспекция будет трансформироваться благодаря правильной организации труда.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах. Среди прочего, инспекторов планируется максимально освободить от бумажной работы. Большая часть документов будет переведена в электронный вид.

«В этом и идея, чтобы <…> убрать у сотрудников побочные функции и за счет этого, высвободив силы, которые уходят на оформление тех же копеечных аварий с поцарапанным бампером, усилить борьбу непосредственно с нарушителями, тут же их останавливать, проверять. Если все получится, то в стране появится настоящая дорожная полиция», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что в ближайшие годы существенно вырастет роль дорожных камер. Они будут выявлять нарушения по большинству административных составов.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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