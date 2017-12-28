Якоб ответил на вопрос «URA.RU» о своем переизбрании

13:02 28 декабря 2017 1

Якоб подумает о своем переизбрании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сити-менеджер Александр Якоб ответил на вопрос «URA.RU» о переизбрании на пост сити-менеджера Екатеринбурга в сентябре 2018 года.

«Поживем- увидим, осталось еще девять месяцев. Затем нужно задуматься и принять решение», — заметил сити-менеджер, отвечая на вопрос агентства в ходе итоговой пресс-конференции.

Срок полномочий Александра Якоба закончится в сентябре 2018 года вместе с полномочиями гордумы Екатеринбурга. На посту главы администрации города Якоб находится с 2010 года.