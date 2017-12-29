Пять с половиной тысяч человек переехали из-за границы в Челябинскую область в 2017 году по программе переселения соотечественников. Чаще всего Южный Урал в качестве постоянного места жительства выбирали уроженцы Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Таджикистана и Украины.
«Программа помогает улучшить демографическую и миграционную ситуацию в области, обеспечить экономику квалифицированными рабочими кадрами», — цитирует 1obl.ru челябинского губернатора Бориса Дубровского. В региональном правительстве отметили, что фактическое количество переселенцев превысило планируемые цифры более чем в четыре раза. В основном приезжие выбирают для жизни столицу Южного Урала — Челябинск.
Ранее «URA.RU» писало, что в Курганскую область по программе содействия добровольному переселению перебрались 352 соотечественника. Большая часть — из Казахстана и Украины.