Трагедии удалось избежать только по счастливой случайности
На севере Свердловской области вблизи Краснотурьинска в канун Нового года едва не произошла трагедия с участием бензовоза, перевозившего 32 тонны дизельного топлива. Большегруз вылетел на обочину и загорелся после того, как его подрезала легковушка.
Виновником ДТП, произошедшего рядом с поселком Воронцовка, стал пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2108. После того, как нарушитель оценил последствия своего бессмысленного маневра, он предпочел скрыться с места аварии. Позже его задержали на городском автовокзале, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Представители городского ГИБДД отметили, что трагедии удалось избежать только благодаря счастливому случаю.