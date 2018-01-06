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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
01:56  06 января 2018 0

В Черное море вошел американский военный корабль

С 2015 года USS Carney постоянно базируется на Средиземном море, в испанской РотеФото: официальный сайт ВМС США / Джон С. Смолински

Американский эсминец USS Carney (DDG-64) вошел в акваторию Черного моря. Эсминец стал первым боевым кораблем НАТО, посетившим региона с начала года.

Как передает RT со ссылкой на украинские СМИ, корабль, вероятнее всего зайдет в порт Одессы. Ранее Carney уже несколько раз заходил в Черное море: в июне прошлого года он принимал участие в совместных с Украиной военно-морских учениях Sea Breez 2017. Следующий визит на Украину Carney нанес в октябре 2017 года.

Отметим, эсминец типа «Арли Бёрк» (англ. «Arleigh Burk») USS Carney (DDG-64) является кораблем четвертого поколения в своем классе и официально приписан к 24-й эскадре, базирующейся в Мэйпорте, Флорида. Тем не менее, по данным официального сайта 6-го флота США, который дислоцирован в Средиземном море, с 2015 года Carney имеет постоянную базу в испанской Роте. Корабль фактически является многоцелевым и может выполнять операции широкого спектра действия, в том числе поисково-спасательные, сторожевые, противоракетные и противолодочные. В арсенале эсминца — управляемое ракетное вооружение.

Евгений Александров
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