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07 января 2018
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00:27  07 января 2018 0

Патриарх Кирилл предупредил о конце света. «Мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения»

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл вновь заговорил о конце светаФото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился с журналистами мнением о том, когда и из-за чего наступит «конец света», предупредив, что человечество уже «вступило на тропу самоуничтожения».

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — приводит РИА «Новости» слова патриарха.

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Зло вытеснит добро из человеческой жизни, по мнению Кирилла, когда «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе». «И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить», — заключил патриарх.

Рождественское интервью патриарха Кирилла будет показано на телеканале «Россия 1» 7 января.

В ноябре 2017 года, напомним, Кирилл призвал деятелей искусства не приближать конец света. По его мнению, грехи, которые демонстрируются притягательным способом через кинематограф и театр, сулят «грозные мгновения истории».

Сергей Демин
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