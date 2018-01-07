00:27 07 января 2018 0

Патриарх Кирилл вновь заговорил о конце света Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился с журналистами мнением о том, когда и из-за чего наступит «конец света», предупредив, что человечество уже «вступило на тропу самоуничтожения».

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — приводит РИА «Новости» слова патриарха.

Зло вытеснит добро из человеческой жизни, по мнению Кирилла, когда «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе». «И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить», — заключил патриарх.

Рождественское интервью патриарха Кирилла будет показано на телеканале «Россия 1» 7 января.

В ноябре 2017 года, напомним, Кирилл призвал деятелей искусства не приближать конец света. По его мнению, грехи, которые демонстрируются притягательным способом через кинематограф и театр, сулят «грозные мгновения истории».