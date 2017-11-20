Словами о конце света патриарх хочет скрыть раскол в Церкви

21:51 20 ноября 2017 0

Заявление патриарха о конце света связывают с борьбой за власть внутри РПЦ Фото: Александр Кадников © URA.RU

Слова патриарха Кирилла о приближающемся конце света вызвали неожиданный ажиотаж. Несмотря на то, что предвестия скорейшего апокалипсиса традиционны для православной церкви, заявление, сделанное в этот раз накануне президентских выборов, вызвало резонанс у церковной и политической общественности и попало в топ «Яндекс.Новостей».

Сюжет о конце времен есть во всех христианких церквях. Пример из Исаакиевского собора Фото: Wikimedia

Церковь регулярно видит признаки наступающего конца света, говорит религиовед Роман Лункин. «Трудные времена предрекал Серафим Саровский и оптинские старцы в XIX веке. Сейчас принято считать, что это были сбывшиеся предсказания о политических потрясениях в России 1917 года. Популярны были идеи конца света и после распада Советского Союза. В 2008 году была резонансная история пензенских закопанцев, которые зарылись в землянки в ожидании конца времен. В православных лавках всегда можно было встретить множество литературы на тему конца света», — рассказал Лункин «URA.RU».

Подозрительно, что на фоне постоянных предсказаний на тему конца света, придается особое значение именно нынешнему заявлению патриарха, считает директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Тут несколько объяснений. Первое —

это очередная атака противников Кирилла. Примерно, как было с часами и кортежем.

Второе — это сигнал православным избирателям в преддверии выборов, направленный на создание неуверенности в будущем, ощущения угрозы. Ответом на такой сигнал должно стать желание сильного лидера, который сможет спасти страну от надвигающегося зла», — поделился Еловский с «URA.RU».

Во время скандала с «Матильдой» патриарх большую часть времени хранил молчание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В церковных кругах давно уже ходят слухи о соперничестве между патриархом Кириллом и архимандритом Тихоном Шевкуновым, которого многие называют личным духовником Владимира Путина. Причиной противостояния считается идейная несовместимость церковных иерархов. На фоне Шевкунова патриарх Кирилл выглядит либералом.

Тихон Шевкунов стал фигурой активного обсуждения после того, как 16 ноября телеканал «Дождь» показал фильм «Духовник», в котором Шевкунов, среди прочего, назывался одним из инициаторов дела худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Патриарх Кирилл в своем заявлении также обвинил в приближающемся конце света творческую интеллигенцию. Он пояснил, что имеет в виду искусство, заявляющее о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку».

Заявление Кирилла должно показать, что никакого раскола в среде Церкви нет, полагает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«Среди церковного истеблишмента есть консервативная группа, которая считает, что патриарх, во-первых, излишне либерально относится ко многим процессам в обществе. А во-вторых, сам не демонстрирует образ смирения. Имеется ввиду, все эти скандалы с часами и яхтой.

Оппонентом Кирилла считается Тихон (Шевкунов) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве альтернативы патриарху на щит подымается Тихон Шевкунов. Но власть сейчас не заинтересована, в том, чтобы что-то кардинально менять в Церкви. Эти заявления должны продемонстрировать, что в Церкви царит единство», — рассказал Салин «URA.RU».

Политолог считает, что политическая система сегодня опирается на две базовые вещи: первая — это рейтинг Владимира Путина, вторая — это рейтинг РПЦ. Своим заявление патриарх выказывает поддержку консервативной части элиты, которая подозревает творческую интеллигенцию в нелояльности.

Напомним, по заявлению патриарха источником греха, который погубит человечество стали театр и кинематограф. По словам церковного иерарха, приближение конца света зависит от самих людей, он призвал всех бороться против сползания человечества «в бездну окончания истории».