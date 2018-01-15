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Главные новости Свердловской области
18:11  15 января 2018 3

Уральца несколько раз переехали машиной из-за конфликта на корпоративе

Праздник коммунальщиков закончился кровавой расправойФото: Сергей Шкапцов, «Одноклассники»

Жителя Свердловской области несколько раз намеренно переехали автомобилем. Причиной расправы стал конфликт на корпоративе. Убийство произошло в Краснотурьинске, на улице Серова, 10, еще 28 декабря 2017 года. В тот день гуляли на новогоднем корпоративе местные коммунальщики — работники «Теплокомсервиса». Среди отдыхающих был и 50-летний инженер-электрик Сергей Шкапцов.

По словам очевидцев, банкет проходил мирно до тех пор, пока один из электриков, 31-летний Дмитрий, работающий около года, не стал высказывать претензии своей коллеге-женщине. Причем делал это в довольно грубой форме. Одним из тех, кто попытался урезонить скандалиста, был Сергей Шкапцов, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

В это время за Дмитрием приехала жена на автомобиле «Мазда». Электрик выгнал жену из машины и сам сел за руль, после чего на машине протаранил ворота и въехал во внутренний двор, где курила группа отдыхавших. Электрик направил машину на людей. Почти все успели разбежаться, под машину попали лишь девушка, которая выжила и сейчас находится в больнице, и Шкапцов. Причем по инженеру дебошир проехал машиной как минимум два раза. Люди, опомнившись, разбили в машине стекло и буквально вытащили Дмитрия из-за руля. По словам свидетелей, пьяный мужчина хвалился, что еще бы несколько раз переехал Шкапцова.

«Действительно, такое преступление было совершено в нашем городе, — подтвердил „URA.RU“ Федор Заводов, начальник СО СКР по Краснотурьинску. — Подозреваемый задержан, а позже арестован. Ему уже предъявлено обвинение». Известно, что Дмитрий ранее уже был судим по статье «причинение смерти по неосторожности».

Александр Лукманов
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