Южноуралец стал отцом в 77 лет

Самым возрастным папой в Челябинской области в прошлом году стал 77-летний мужчина, а мамой — 54-летняя женщина. Об этом рассказали в госкомитете по делам ЗАГС.
Самыми молодыми родителями стали 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. «Наиболее популярный возраст у южноуральских мам и пап — это 29 лет для женщин и 30 лет для мужчин», — пишет «КП-Урал» со ссылкой на ведомство. Отмечается также, что всего в Челябинской области за год родились 20 872 мальчика и 19 875 девочек. В 492 семьях родились двойняшки, тройняшки — у девяти семейных пар.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Министерство труда РФ принимает различные меры для повышения рождаемости в стране. Например, ввели ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка в семье, которые в среднем составляют около 10 тысяч рублей, информирует «Русская планета».