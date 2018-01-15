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Главные новости Челябинской области
20:31  15 января 2018 0

Южноуралец стал отцом в 77 лет

Клипарт, разное, коляска детская, рождаемость, демография
Всего в регионе за год на свет появилось около 40 тысяч детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым возрастным папой в Челябинской области в прошлом году стал 77-летний мужчина, а мамой — 54-летняя женщина. Об этом рассказали в госкомитете по делам ЗАГС.

Самыми молодыми родителями стали 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. «Наиболее популярный возраст у южноуральских мам и пап — это 29 лет для женщин и 30 лет для мужчин», — пишет «КП-Урал» со ссылкой на ведомство. Отмечается также, что всего в Челябинской области за год родились 20 872 мальчика и 19 875 девочек. В 492 семьях родились двойняшки, тройняшки — у девяти семейных пар.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Министерство труда РФ принимает различные меры для повышения рождаемости в стране. Например, ввели ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка в семье, которые в среднем составляют около 10 тысяч рублей, информирует «Русская планета».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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