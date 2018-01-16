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16 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:28  16 января 2018 0

«Будет место работы или проект». Губернатор Куйвашев готов взять на службу победителей всероссийского конкурса

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор готов взять финалистов на стажировкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России», направленном на поддержку талантливых управленцев, получит стажировку в Свердловской области. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 16 января, заявил глава региона Евгений Куйвашев.

«Лидерам предложим стажировку. Если увидим потенциал, будет место работы или проект», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

Конкурс «Лидеры России» будет проходить каждый год. Заявку на него мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящей должности. За участниками конкурса следят крупнейшие госкорпорации, министерства, полпредства, главы регионов и другие федеральные ведомства. Победители смогут в их лице найти своих работодателей.

Ранее сообщалось, что 300 финалистов конкурса получат грант в один миллион рублей. Деньги должны быть потрачены на повышение квалификации в любом из российских учебных заведений, которое победители выберут сами. Цель конкурса — выявить перспективных руководителей-лидеров в России, обладающих высоким уровнем развития управленческих навыков.

Как заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, от победителей конкурса не требуют готовности перейти на государственную и муниципальную службу. Его главная цель — помочь конкурсантам стать полезными для страны и способными помочь в развитии различных отраслей.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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