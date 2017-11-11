На всероссийский конкурс управленцев заявились почти 200 тысяч участников

00:48 11 ноября 2017 0

Сергей Кириенко рассказал о втором этапе конкурса «Лидеры России» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Почти 200 тысяч человек подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России», направленном на поддержку талантливых управленцев. В пятницу, 10 ноября, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте второго этапа — проведения онлайн-тестирования.

«Мы ожидали, что будет высокий интерес [к этому конкурсу], но реальная активность людей превзошла все ожидания», — приводит ТАСС слова Кириенко, который также добавил, что первым тестом для конкурсантов станет проверка базовых знаний по истории, географии, русской литературы и предметов, связанных со сферой права. На решение заданий участникам отведены сутки.

Через день конкурсантов будет ждать следующий тест, который проверит их способности на умение работать с информацией. Наиболее сложный тест — на управленческий потенциал — будет проходить два дня. Те, кто не справятся с тестированием, получат отчет о допущенных ошибках. Если же показатель по результатам тестов будет более 50%, то участнику будет выдан сертификат. Успешно прошедшие этот этап попадут в полуфиналы, которые будут проходить в федеральных округах.

Оценивать конкурсантов будет автоматизированный комплекс, в котором участие человека сведено к минимуму, поэтому исправить оценку будет не под силу даже федеральному оргкомитету.

О старте конкурса, напомним, Сергей Кириенко объявил 11 октября. Основная цель проекта — выявить и поддержать перспективных руководителей-лидеров со всей страны. Причем речь идет не только об управленцах в сфере госслужбы. К участию приглашались и управленцы из бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.