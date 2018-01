Лучшим порноактером года признан россиянин. ФОТО

18:41 29 января 2018 10

Он известен зрителям под псевдонимом Markus Dupree Фото: личная страница Алексея Маетного в Instagram

Уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маетный получил награду на 35-й церемонии вручения премий за достижения в области порноиндустрии США AVN Awards 2018. Он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

На счету актера более 50 порнофильмов, он получил уже семь профессиональных наград. Россиянин также был удостоен еще трех премий в номинациях Best Anal Sex Scene, Best Double Penetration Sex Scene и Best Group Sex Scene, сообщает телеканал 360.

В Instagram актер поблагодарил организаторов за награду: «Спасибо, что приняли русского парня в Америке». Алексей Маетный снимается в «фильмах для взрослых» восемь лет. Зрителям он известен под псевдонимом Markus Dupree, пишет life.ru.