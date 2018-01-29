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30 января 2018
29 января 2018
18:41  29 января 2018 10

Лучшим порноактером года признан россиянин. ФОТО

Он известен зрителям под псевдонимом Markus DupreeФото: личная страница Алексея Маетного в Instagram

Уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маетный получил награду на 35-й церемонии вручения премий за достижения в области порноиндустрии США AVN Awards 2018. Он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

На счету актера более 50 порнофильмов, он получил уже семь профессиональных наград. Россиянин также был удостоен еще трех премий в номинациях Best Anal Sex Scene, Best Double Penetration Sex Scene и Best Group Sex Scene, сообщает телеканал 360.

В Instagram актер поблагодарил организаторов за награду: «Спасибо, что приняли русского парня в Америке». Алексей Маетный снимается в «фильмах для взрослых» восемь лет. Зрителям он известен под псевдонимом Markus Dupree, пишет life.ru.

Виктор Жуков
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