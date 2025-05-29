Миронов предложил Путину учредить премию для фронтовых журналистов

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Миронов подчеркнул, что военкоры играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России
Миронов подчеркнул, что военкоры играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России Фото:

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов. Миронов считает, что новая награда должна носить имя Александра Твардовского — советского поэта и фронтового журналиста.

«Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов», — говорится в документе, попавшем в распоряжение ТАСС. В своем письме Миронов подчеркнул, что военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции (СВО), играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России.

Депутат отметил, что деятельность военных корреспондентов связана с повышенным риском и требует личного мужества. Военкоры часто работают в условиях, угрожающих их жизни, проявляя готовность к самопожертвованию ради информирования граждан и защиты интересов страны. Учреждение государственной премии станет важной мерой поддержки для военных журналистов. Это позволит официально признать их вклад в укрепление патриотического сознания, защиту исторической правды и противодействие фальсификации фактов о действиях России.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов. Миронов считает, что новая награда должна носить имя Александра Твардовского — советского поэта и фронтового журналиста. «Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов», — говорится в документе, попавшем в распоряжение ТАСС. В своем письме Миронов подчеркнул, что военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции (СВО), играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России. Депутат отметил, что деятельность военных корреспондентов связана с повышенным риском и требует личного мужества. Военкоры часто работают в условиях, угрожающих их жизни, проявляя готовность к самопожертвованию ради информирования граждан и защиты интересов страны. Учреждение государственной премии станет важной мерой поддержки для военных журналистов. Это позволит официально признать их вклад в укрепление патриотического сознания, защиту исторической правды и противодействие фальсификации фактов о действиях России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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