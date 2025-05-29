Фидан после встречи с Путиным назвал самое реалистичное решение по украинскому конфликту

Долгосрочное прекращение огня на Украине — наиболее реалистичный сценарий урегулирования конфликта на текущем этапе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Анкара предложила сторонам свои формулы по возможному прекращению боевых действий.
«Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий. У нас есть некоторые формулы. Мы делимся ими со сторонами», — заявил Фидан. Его слова приводит газета Milliyet.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит посреднические усилия и дипломатические контакты между Москвой и Киевом. Он отметил, что в ближайшие дни посетит Украину для обсуждения ситуации и передачи своих предложений украинской стороне. Фидан также заявил, что Турция прилагает искренние усилия для достижения мира, используя возможности активной дипломатии в регионе.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
В конце месяца, 26 мая, Хакан Фидан совершил визит в Российскую Федерацию. Там были запланированы его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо этого, в рамках рабочего визита Фидан 26 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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