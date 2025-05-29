Гастроэнтеролог назвала три щадящие диеты для похудения к лету

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспресс-диеты набирают популярность в России
Экспресс-диеты набирают популярность в России Фото:

Похудение на экспресс-диетах может быть опасно для здоровья, поскольку на них зачастую не уменьшается количество жира, а уходит важный для организма белок. Как сбросить лишний вес и не навредить своему здоровью в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

SCD-диета

В SCD-диету (специфическая углеводная диета — примечание URA.RU) вход постепенный. В это время необходимо максимально ограничить продукты, которые богаты метионином, например, красное мясо, выдержанные сыры. «Также SСD-диета ограничивает в своем составе другие белковые продукты, особенно животные белки, но включает небольшое количество растительного белка», — отметила Жаровская. Во время такой диеты запускаются процессы омоложения организма.

Детокс-протокол

«Человек увеличивает в своём рационе растительную пищу: некрахмалистые овощи, зелень, несладкие фрукты. Можно делать различные виды смузи, но с оговоркой — не фруктовые, а фруктово-овощные», — рассказала врач-диетолог. Во время этой диеты допускается небольшое количество бобовых и использование оливкового масла.

Высокобелковая диета

Высокобелковая диета подразумевает включение в свой рацион большое количество белка и максимальное ограничение углеводов. «Где-то примерно от недели до двух на таком рационе будет происходить очень быстрое снижение массы тела», — отметила Жаровская.

Диетолог также рассказала, что на быстрых диетах нужно с осторожностью заниматься физическими нагрузками. Самое идеальное в этом случае применять йогу, прыжковые техники или пилатес.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Похудение на экспресс-диетах может быть опасно для здоровья, поскольку на них зачастую не уменьшается количество жира, а уходит важный для организма белок. Как сбросить лишний вес и не навредить своему здоровью в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. SCD-диета В SCD-диету (специфическая углеводная диета — примечание URA.RU) вход постепенный. В это время необходимо максимально ограничить продукты, которые богаты метионином, например, красное мясо, выдержанные сыры. «Также SСD-диета ограничивает в своем составе другие белковые продукты, особенно животные белки, но включает небольшое количество растительного белка», — отметила Жаровская. Во время такой диеты запускаются процессы омоложения организма. Детокс-протокол «Человек увеличивает в своём рационе растительную пищу: некрахмалистые овощи, зелень, несладкие фрукты. Можно делать различные виды смузи, но с оговоркой — не фруктовые, а фруктово-овощные», — рассказала врач-диетолог. Во время этой диеты допускается небольшое количество бобовых и использование оливкового масла. Высокобелковая диета Высокобелковая диета подразумевает включение в свой рацион большое количество белка и максимальное ограничение углеводов. «Где-то примерно от недели до двух на таком рационе будет происходить очень быстрое снижение массы тела», — отметила Жаровская. Диетолог также рассказала, что на быстрых диетах нужно с осторожностью заниматься физическими нагрузками. Самое идеальное в этом случае применять йогу, прыжковые техники или пилатес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...