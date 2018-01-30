В Сети появилась новая реклама, в которой использовано фото знаменитого пермского хирурга Сергея Суханова. Явный обман вызвал негодование не только простых пермяков, но и известного политика.
Лидер движения «Выбор», экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев обнаружил в интернете сайт «Новости медицины», посредством которого продают лекарство от варикоза. Рекламируют препарат при помощи интервью с «главным врачом города Пермь Дубровым Евгением Олеговичем» (опубликовано оно 23 января). При этом использовано фото прославленного хирурга Сергея Суханова, возглавлявшего Пермский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
В действительности в Перми нет главного врача Дуброва. А Сергей Суханов умер в июле 2015 года. «Мне кажется, что это уже за гранью! За гранью нравственности и профессионализма», — написал Окунев в Facebook. Политика поддержали ряд пользователей, которые пришли к выводу, что фото Суханова используют мошенники.
Связаться с авторами публикации через сайт не удалось, их контакты отсутствуют. На странице возможно лишь оставить заявку на приобретение препарата.
Аналогичная ситуация уже произошла летом 2017 года. Тогда «предприниматели» также использовали фото Сергея Суханова в качестве иллюстрации интервью с несуществующим «главным врачом города Пермь» Дубровым. В социальных сетях последовала бурная реакция пользователей, которые тогда требовали найти авторов рекламы и привлечь их к ответственности за обман потребителей.