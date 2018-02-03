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Главные новости Пермского края
17:27  03 февраля 2018 0

Пермяки устроили массовый митинг в центре города

Акция «Россия в моем сердце!» проходит по всей странеФото: официальный сайт ОНФ

В Перми прошла народная патриотическая акция «Россия в моем сердце!». Активисты собрались в ледовом городке «Перммяч», чтобы отдать дань памяти героям Сталинградской битвы, а также поддержать российских спортсменов, которые были отстранены от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В митинге приняли участие тысячи активных пермяков, пишет «Российская газета». На площадке выступили местные общественники, различные хореографические и вокальные коллективы, известные спортсмены.

«Мы любим и гордимся нашей великой Россией, ее традициями, ее историей и победами. Неслучайно мероприятие проходит в дни празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. Цель нашей акции — объединение граждан России, укрепление патриотических ценностей и духа народного единства», — сказал председатель пермского отделения Ассамблеи народов России Евгений Малянов. Организация выступила одним из координаторов акции.

3 февраля по всей России проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце!», ее поддерживают десятки общественных организаций самых разных направлений. Участники стремятся продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Виктор Дорофеев
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