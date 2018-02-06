Решетникова «отправили» на неприятный разговор в Москву из-за капремонта

Главе Прикамья Максиму Решетникову и вице-премьеру Антону Удальеву предрекают неприятное совещание в столице. При этом власти отказываются прокомментировать информацию, которую распространяют анонимы.
В telegram-канале «СоленыУши» появилась информация, что на среду, 7 февраля, губернатора Максима Решетникова и вице-премьера, руководителя Региональной службы по тарифам (РСТ) Антона Удальева вызвали к руководству Министерства строительства и ЖКХ РФ. Есть версия, что повестка совещания — негативная.
«Предмет разговора — неисполнение программы капремонта в регионе и регулярно возникающие проблемы по этой теме», — пишут анонимы.
Собеседник агентства в РСТ настаивает, что Удальев поедет в Минстрой РФ один. Причем предмет общения — президентская программа «Формирование комфортной городской среды», которую курирует вице-премьер. «В преддверии выборов президента этой программе уделено особое внимание», — говорит информатор.
При этом в пресс-службах РСТ и администрации губернатора оставили без комментариев информацию о совещании.
В пресс-службе Минстроя РФ «URA.RU» сообщили, что на данный момент об упомянутом совещании нет информации — подтвердить либо опровергнуть сведения авторов «СоленыУши» не удалось.
Вице-премьер Антон Удальев в последние месяцы стал одним из самых критикуемых в Telegram членов правительства Прикамья. Новые обсуждения на прошлой неделе вызвала отмена конкурса на должность гендиректора Фонда капремонта по требованию прокуратуры. При этом в Telegram тут же возникла версия, что действующий и. о. гендиректора Дмитрий Баранов, близкий к вице-премьеру, просто не справился с испытаниями.