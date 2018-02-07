Американские ученые предрекли «ртутный апокалипсис»

03:26 07 февраля 2018 0

В вечной мерзлоте Севера скопилось почти 800 млн кг ртути Фото: Вячеслав Егоров

Сотни миллионов килограммов ртути, скопившейся в вечной мерзлоте северного полушария, могут стать причиной глобальной катастрофы. К такому выводу пришли американские исследователи, смоделировавшие ситуацию таяния ледников в результате глобального потепления.

По мнению ученых, высвободившийся тяжелый металл, вступая в реакцию с другими химическими элементами, может быть преобразован в крайне опасное соединение, поражающее нервную систему — метилртуть. Летучее соединение воздушными потоками может быть распространено по всей планете, для его разложения потребуется 14 тысяч лет, передает «Федеральное агентство новостей». Свои выводы специалисты основывают на 11 тыс. измерений, сделанных в США, Канаде, а также на территории Евразии.

Для того, чтобы катастрофы не произошло, по словам экологов, необходима работа по предотвращению таяния ледников и вечной мерзлоты. Впрочем, с авторами исследования соглашаются далеко не все. Прежде всего потому, что таяние, если и произойдет, оно не будет одномоментным, а метилртуть будет сорбироваться.

«Ртуть, хоть элемент и летучий, сорбируется через какое-то время, то есть выводится из опасных форм в природной среде, — приводит RT слова врио директора Геологического института РАН Василия Лаврушина. — Тем более что процесс таяния ледников по времени будет сильно растянут. Таяние будет происходить не сразу или в один год, а в течение нескольких десятилетий, а то и больше».

Впрочем, и сами авторы исследования, опубликованного в Geophysical Research Letters, не дают точную оценку масштабам предполагаемого бедствия. По их оценкам к 2100 году площадь района вечной мерзлоты в высоких широтах сократится на 30-99%, пишет «Утро.ру».