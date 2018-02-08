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08 февраля 2018
16:14  08 февраля 2018 1

Убийца-расчленитель, которого отпустили из колонии смертников на Ямале, уже два года гуляет на свободе

Демонстрация Челябинск, ботинки, строй, полиция
Где сейчас находится осужденный неизвестноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Убийца Анвар Масалимов, который в 1991 году задушил, расчленил и сжег приютившего его пенсионера, был отпущен из ямальской колонии в Харпе для «пожизненников» еще в 2016 году. Это произошло из-за изменившегося законодательства и переквалификации статьи.

Масалимова должны были расстрелять в 1990-х, но не успели: в 1998 году указом первого президента России Бориса Ельцина смертный приговор ему заменили пожизненны заключением. Осужденный решил бороться за свободу, и после многочисленных жалоб ему удалось исключить из обвинения пункт о том, что он является особо опасным рецидивистом. Также убрали отягчающую часть (преступление было совершено в пьяном виде). Статью переквалифицировали, но срок остался неизменным — пожизненное заключение, пишет «Красный север» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по ЯНАО. По закону, через 25 лет такие заключенные имеют право на досрочное освобождение. Это и было применено в отношении Масалимова.

ФСИН России опровергла тот факт, что осужденный был отпущен из колонии по УДО, пишет «РЕН ТВ». В службе исполнения наказаний пояснили, что когда из обвинения убрали отягчающее обстоятельство, то срок заключения не мог превышать десяти лет. Из-за этого Масалимова и отпустили 22 июня 2016 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после того, как Масалимов вышел из тюрьмы, он отбыл в Москву, чтобы стать монахом. По словам священников, в монастыре он не появлялся.

Семен Гринберг
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