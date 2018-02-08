21:00 08 февраля 2018 0

Новые правила существенно ограничат полномочия сотрудников ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте, сегодня 8 февраля. И вот главные новости к этому часу:

Запад развернул войну против России в социальных сетях. Каким образом ведется атака, и каковы цели зарубежной пропаганды — в материале «URA.RU».

В России в силу вступили новые правила общения гаишников с водителями. Ключевая поправка касается судей: их нельзя проверять на алкоголь, составлять протокол и тем более выписывать штраф.

В МЧС дела плохи: идут сокращения, зарплаты не растут, настроения упаднические. К тому же курсантов министерства отстранили от парада Победы из-за участия во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов летного вуза, устроивших жаркие танцы. Наш источник утверждает, что отстранение от парада 9 мая инициировано главой Минобороны Сергеем Шойгу: он недоволен положением дел в ведомстве.

МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых автомобилистов. Им увеличат штраф и срок лишения свободы.

Маньяк-расчленитель Анвар Масалимов, которого выпустили на свободу, хотя ему грозило пожизненное, получит компенсацию. Юристы говорят, что в ближайшее время подобных заключенных ждет смягчение приговора.

В Ростове-на-Дону полицейские с семьями будут ходить к священникам и записывать видео для начальства. Таким вот необычным способом городское УВМД решило побороть преступность среди сотрудников.