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Здравствуйте, сегодня 8 февраля. И вот главные новости к этому часу:
Запад развернул войну против России в социальных сетях. Каким образом ведется атака, и каковы цели зарубежной пропаганды — в материале «URA.RU».
В России в силу вступили новые правила общения гаишников с водителями. Ключевая поправка касается судей: их нельзя проверять на алкоголь, составлять протокол и тем более выписывать штраф.
В МЧС дела плохи: идут сокращения, зарплаты не растут, настроения упаднические. К тому же курсантов министерства отстранили от парада Победы из-за участия во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов летного вуза, устроивших жаркие танцы. Наш источник утверждает, что отстранение от парада 9 мая инициировано главой Минобороны Сергеем Шойгу: он недоволен положением дел в ведомстве.
МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых автомобилистов. Им увеличат штраф и срок лишения свободы.
Маньяк-расчленитель Анвар Масалимов, которого выпустили на свободу, хотя ему грозило пожизненное, получит компенсацию. Юристы говорят, что в ближайшее время подобных заключенных ждет смягчение приговора.
В Ростове-на-Дону полицейские с семьями будут ходить к священникам и записывать видео для начальства. Таким вот необычным способом городское УВМД решило побороть преступность среди сотрудников.