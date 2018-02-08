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09 февраля 2018
08 февраля 2018
21:00  08 февраля 2018 0

Штрафовать судей запретили, в МЧС сокращения, маньяк-расчленитель получит компенсацию. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Новые правила существенно ограничат полномочия сотрудников ГИБДДФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 8 февраля. И вот главные новости к этому часу:

Запад развернул войну против России в социальных сетях. Каким образом ведется атака, и каковы цели зарубежной пропаганды — в материале «URA.RU».

В России в силу вступили новые правила общения гаишников с водителями. Ключевая поправка касается судей: их нельзя проверять на алкоголь, составлять протокол и тем более выписывать штраф.

В МЧС дела плохи: идут сокращения, зарплаты не растут, настроения упаднические. К тому же курсантов министерства отстранили от парада Победы из-за участия во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов летного вуза, устроивших жаркие танцы. Наш источник утверждает, что отстранение от парада 9 мая инициировано главой Минобороны Сергеем Шойгу: он недоволен положением дел в ведомстве.

МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых автомобилистов. Им увеличат штраф и срок лишения свободы.

Маньяк-расчленитель Анвар Масалимов, которого выпустили на свободу, хотя ему грозило пожизненное, получит компенсацию. Юристы говорят, что в ближайшее время подобных заключенных ждет смягчение приговора.

В Ростове-на-Дону полицейские с семьями будут ходить к священникам и записывать видео для начальства. Таким вот необычным способом городское УВМД решило побороть преступность среди сотрудников.

Валерия Чупина
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