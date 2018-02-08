Маньяка-расчленителя не просто выпустили, но еще и денег дадут

18:43 08 февраля 2018 0

Преступник, убивший и расчленивший пенсионера, может получить компенсацию в 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России вышел на свободу Анвар Масалимов — первый пожизненно осужденный смертник. Изначально он был приговорен к расстрелу, однако в 1998 году Борис Ельцин своим указом заменил смертную казнь на пожизненный срок. Анвар Масалимов совершил два убийства, за первое он получил срок в 15 лет. Второй его жертвой стал пенсионер, который приютил бывшего заключенного после выхода из тюрьмы. На пьяную голову Масалимов убил пенсионера топором, расчленил труп, череп сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. В августе 1991 года судья приговорила его к расстрелу.

Однако времена меняются, объяснил «URA.RU» подробности освобождения председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. «При приговоре отягчающим обстоятельством для него стало алкогольное опьянение. Раньше это приравнивалось к убийству с особой жестокостью или к убийству общеопасным способом. С недавних пор опьянение больше не влияет на приговор.

Если бы он совершил такое же убийство сейчас, ему бы дали не больше 15 лет», — объясняет Князев.

В случае, если в законодательстве происходят изменения, облегчающие участь осужденного — то они трактуются в его пользу, замечает адвокат. «Раньше судили ведь и за спекуляцию, и за гомосексуализм, теперь, когда этих законов в УК больше нет, люди, сидящие за эти преступления, реабилитированы», — замечает Князев. При этом, если законодательство меняется в сторону ужесточения, то для преступников, наоборот, действует принцип «закон обратной силы не имеет».

Из-за того, что Масалимов отсидел больше, чем положено по нынешнему законодательству, ему полагается компенсация, утверждает Князев. «Он может рассчитывать на сумму порядка 100-300 тысяч рублей.

Если он сможет доказать, что за проведенное в тюрьме время он потерял семью и заработок — то больше. Но это вряд ли, ведь все это он потерял еще до того, как его посадили», — замечает адвокат.

Эксперты уверены, что мораторий на смертную казнь был введен в угоду Европе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Князев утверждает, что огромное количество людей, которым дали большой срок именно из-за алкогольного опьянения, сейчас так же, как и Масалимов, просят смягчить их приговор. Правда, никто из них не находится в колонии для пожизненно осужденных. «Честно говоря, даже по советским меркам, он получил довольно жестокое наказание. За такие преступления редко приговаривали к расстрелу, в основном, давали большой срок лишения свободы. В колонии же для пожизненно осужденных сидят в основном за убийства двух и более человек. По таким преступлениям наказания не смягчали», — утверждает юрист. Он не ожидает выхода из тюрьмы большого количества советских смертников.

На данный момент в России к пожизненному сроку приговорены 1940 человек, почти 500 из них уже отсидели по 25 лет и имеют право просить об условно-досрочном освобождении. Первые ходатайства подавались в 2016 году, но пока суд все их отклонил. Повторно прошение можно будет подавать лишь через три года.

Мораторий на смертную казнь в России введен с 1996 года. Как утверждает социолог Леонтий Бызов, тогда это делалось, чтобы понравиться Евросоюзу. Отмена смертной казни — одно из условий пребывания в Совете Европы.

В «Единой России» нет чётко сформированного мнения о смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С тех пор очень многие публичные лица требовали возврата смертной казни в России. Так, несколько раз с идеей отмены моратория выступал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В 2016 году сразу несколько депутатов-справедливороссов озвучили инициативу, которая предусматривает смертную казнь за терроризм. Тогда законопроект был отклонен.

Однако многие депутаты поддерживают смертную казнь до сих пор. «Данный случай должен быть изучен, и правильные выводы, в том числе законодательные, должны быть сделаны», — прокомментировал «URA.RU» заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов освобождение Масалимова.

Он уверен, что смертная казнь в России возможна, но только в случае самых тяжких преступлений и по решению суда присяжных. «Инцидент, который произошел с этим убийцей, вводит людей в ступор. Люди понимают, что за столько лет нахождения в колонии его состояние усугубилось. Вряд ли он перевоспитался, учитывая, что до этого он убивал и сжигал людей. Непонятно, чем такое освобождение обернется для граждан, для общества в целом», — говорит Нилов.

44% россиян поддерживают смертную казнь, 41% — против Фото: Александр Кадников © URA.RU

Судя по опросам, депутата поддерживает большое количество россиян. Согласно данным «Левада-центра», в феврале 2017 года за возвращение к смертной казни высказалось 44% граждан.

В России традиционно очень легко относятся к человеческой жизни, объясняет социолог Леонтий Бызов. «Люди думают, если человек совершил преступление — чего его кормить, одевать, лучше ведь сразу расстрелять. Я уверен, что если бы социологи опрашивали, как лучше проводить смертную казнь — через расстрел или четвертование, то многие бы поддержали и четвертование», — рассказал социолог «URA.RU».

По его словам, россияне боятся разгула преступности и терроризма и видят гарантию безопасности в действиях государства, которое единственное жесткой рукой способно навести порядок. «Я уверен, что у нас бы и за экономические преступления с удовольствием расстреливали, как в советские времена», — говорит социолог. При этом он полагает, что отмена моратория на смертную казнь не за горами. В текущей внешнеполитической ситуации власти больше нет нужды нравиться Европе.