{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:50  08 февраля 2018 0

МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Куса. Челябинская область, гаи, зима, дпс, куса
Наказание за езду в нетрезвом виде предложили увеличитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве внутренних дел России считают необходимым ужесточить ответственность за повторную езду в нетрезвом виде. Ведомство предлагает увеличить сроки лишения свободы и размер штрафа для нетрезвых нарушителей.

«Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ», — цитирует «Интерфакс» официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, нетрезвые водители садятся за руль и нарушают ПДД повторно именно из-за отсутствия угрозы серьезного наказания.

Ранее Минфин также предлагал в пять раз увеличить стоимость полиса ОСАГО для пьяных водителей, сообщала «Национальная служба новостей». Если же в течение года такой автовладелец не будет нарушать правила, то стоимость страховки для него снова снизится, отмечали в Минфине.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров