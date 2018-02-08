МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых водителей

В Министерстве внутренних дел России считают необходимым ужесточить ответственность за повторную езду в нетрезвом виде. Ведомство предлагает увеличить сроки лишения свободы и размер штрафа для нетрезвых нарушителей.
«Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ», — цитирует «Интерфакс» официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, нетрезвые водители садятся за руль и нарушают ПДД повторно именно из-за отсутствия угрозы серьезного наказания.
Ранее Минфин также предлагал в пять раз увеличить стоимость полиса ОСАГО для пьяных водителей, сообщала «Национальная служба новостей». Если же в течение года такой автовладелец не будет нарушать правила, то стоимость страховки для него снова снизится, отмечали в Минфине.