В американском штате Южная Каролина женщина-христианка вырвала себе глаза после посещения церкви. Прихожане, знакомые с пострадавшей, утверждают, что ранее за ней не было замечено никаких странностей.
Чтобы госпитализировать прихожанку, потребовалось трое стражей порядка и два врача, пишет «Лента.Ru». О мотивах, подтолкнувших женщину к жуткому поступку, ничего не сообщается. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что поступок женщины отсылает к евангельскому завету, в котором содержатся строчки «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Однако, по словам толкователей Евангелия, это требование не следует воспринимать буквально.
Напомним, что в России существует законодательная ответственность за разжигание ненависти к верующим как социальной группе. Так, недавно в Петербурге приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей мужчину, возбуждавшего вражду к христианам, пишет РАПСИ.