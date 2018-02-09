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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:27  09 февраля 2018 9

Христианка вырвала себе глаза на пороге церкви

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Женщина решила избавиться от собственных глазФото: Pixabay

В американском штате Южная Каролина женщина-христианка вырвала себе глаза после посещения церкви. Прихожане, знакомые с пострадавшей, утверждают, что ранее за ней не было замечено никаких странностей.

Чтобы госпитализировать прихожанку, потребовалось трое стражей порядка и два врача, пишет «Лента.Ru». О мотивах, подтолкнувших женщину к жуткому поступку, ничего не сообщается. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что поступок женщины отсылает к евангельскому завету, в котором содержатся строчки «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Однако, по словам толкователей Евангелия, это требование не следует воспринимать буквально.

Напомним, что в России существует законодательная ответственность за разжигание ненависти к верующим как социальной группе. Так, недавно в Петербурге приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей мужчину, возбуждавшего вражду к христианам, пишет РАПСИ.

Сергей Макеев
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