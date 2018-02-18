08:24 18 февраля 2018 0

Юлия Тимошенко тепло пообщалась с Сергеем Нечаевым Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к жителям Украины со словами о том, что им постоянно врут официальные лица Киева. Поводом стал комментарий украинской «Батькивщины» о беседе Юлии Тимошенко с послом РФ Сергеем Нечаевым в Германии. В политической партии заявили, что Тимошенко начала общаться с российским дипломатом, так как не знала кто он такой.

«Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ! Вчера я опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом в Германии в то время, как Павел Климкин проводил переговоры с Сергеем Лавровым. Сразу же партия „Батькивщина“ сделала следующее заявление. „Представители партии ‚Батькивщина‘ призывают СМИ не поддаваться на кремлевские провокации“», — цитирует Марию Захарову Nation News.

В доказательство своих слов о том, что политики ранее были знакомы, представитель российского МИД повторно опубликовала фотографии, а так же подчеркнула, что Нечаев поздоровался с Тимошенко на русском языке, общение между ними шло в достаточно дружеской обстановке, пока не появились журналисты. По мнению Захаровой, единственная причина для вранье украинских политиков и СМИ в данном случае — привычка и желание любым способом демонизировать Россию и ее представителей, возложив на них ответственность за все проблемы.

Сама встреча Нечаева с Тимошенко состоялась во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет телеканал RT. Судя по опубликованным фотографиям, кулуарный разговор политиков действительно проходил в доброжелательной обстановке.