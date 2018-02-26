У пермской пенсионерки загорелись волосы во время чтения молитвы

В Перми 82-летняя женщина пострадала во время чтения молитвы в собственной квартире. От пламени свечи у нее загорелись волосы и одежда.
Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем от свечи, когда женщина решила провести религиозный обряд у себя на кухне, пишет портал «Пермь Открытая». Бабушка смогла сама сбить огонь и вызвала скорую помощь. По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее неосторожное обращение с огнем от свечи стало причиной пожара в одном из тюменских храмов. Пьяный тюменец рано утром забрался в здание, зажег там свечу и уронил ее, после чего в церкви начался пожар. В результате убытки храма составили примерно 3 млн рублей.