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14:16  26 февраля 2018 1

У пермской пенсионерки загорелись волосы во время чтения молитвы

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., свеча, храм, молитва, церковь, вера, христианство, православие, религия
Пенсионерка зажгла свечу на своей кухне, чтобы помолитьсяФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми 82-летняя женщина пострадала во время чтения молитвы в собственной квартире. От пламени свечи у нее загорелись волосы и одежда.

Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем от свечи, когда женщина решила провести религиозный обряд у себя на кухне, пишет портал «Пермь Открытая». Бабушка смогла сама сбить огонь и вызвала скорую помощь. По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее неосторожное обращение с огнем от свечи стало причиной пожара в одном из тюменских храмов. Пьяный тюменец рано утром забрался в здание, зажег там свечу и уронил ее, после чего в церкви начался пожар. В результате убытки храма составили примерно 3 млн рублей.

Дарья Корчак
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