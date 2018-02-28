{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
14:14  28 февраля 2018 0

УФАС завела дело на челябинских маршрутчиков за повышение цен на проезд

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, маршрутка, бабушка, старуха, общественный транспорт
Несколько десятков перевозчиков подозревают в антиконкурентном соглашенииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против 31 местного перевозчика на маршрутных такси. В конце ноября прошлого года они заключили антиконкурентное соглашение, полагают в ведомстве, и увеличили цены на проезд с 23 до 25 рублей.

С жалобой к антимонопольщикам обратились жители города и Управление транспорта Администрации города Челябинска. В ответ на это перевозчики объяснили повышение цен ростом затрат на страхование, бензин и техобслуживание. Цены на проезд в челябинских маршрутках в прошлом году были повышены в два раза. Причем увеличение цен даже превысило уровень инфляции за прошлый год и составило 8,6%. Абсолютное большинство перевозчиков, против которых УФАС завело дело, вообще не имели права самостоятельно менять стоимость проезда, рассказали в ведомстве.

По словам врио руководителя Челябинского УФАС России Елены Рысевой, в 2017 году областной центр стремительно «вырвался» в топ-городов с самыми высокими ценами на проезд в маршрутках. Однако такое соседство нельзя назвать логичным, учитывая разницу в экономическом развитии городов и уровне жизни населения. Сейчас действия перевозчиков будут детально изучены и проанализированы. Первое заседание Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела состоится в начале апреля.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров