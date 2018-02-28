УФАС завела дело на челябинских маршрутчиков за повышение цен на проезд

14:14 28 февраля 2018 0

Несколько десятков перевозчиков подозревают в антиконкурентном соглашении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против 31 местного перевозчика на маршрутных такси. В конце ноября прошлого года они заключили антиконкурентное соглашение, полагают в ведомстве, и увеличили цены на проезд с 23 до 25 рублей.

С жалобой к антимонопольщикам обратились жители города и Управление транспорта Администрации города Челябинска. В ответ на это перевозчики объяснили повышение цен ростом затрат на страхование, бензин и техобслуживание. Цены на проезд в челябинских маршрутках в прошлом году были повышены в два раза. Причем увеличение цен даже превысило уровень инфляции за прошлый год и составило 8,6%. Абсолютное большинство перевозчиков, против которых УФАС завело дело, вообще не имели права самостоятельно менять стоимость проезда, рассказали в ведомстве.

По словам врио руководителя Челябинского УФАС России Елены Рысевой, в 2017 году областной центр стремительно «вырвался» в топ-городов с самыми высокими ценами на проезд в маршрутках. Однако такое соседство нельзя назвать логичным, учитывая разницу в экономическом развитии городов и уровне жизни населения. Сейчас действия перевозчиков будут детально изучены и проанализированы. Первое заседание Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела состоится в начале апреля.