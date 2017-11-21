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21 ноября 2017
20 ноября 2017
15:12  21 ноября 2017 0

В Челябинске проверят маршрутки, где подняли цены на проезд

Вручение новых автобусов OOO «Общественный городской транспорт». Челябинск, автобусы нефаз
Стоимость проезда подняли на 12 маршрутахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проверит маршруты, на которых подняли цены на проезд. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Документ от Управления транспорта администрации Челябинска был получен УФАС 21 ноября. В нем сообщается о повышении цен на проезд на регулярных перевозках с 23 до 25 рублей и содержится указание проверить 12 маршрутов. Среди них маршруты № 79, № 14, № 36, № 3, № 58, № 77, № 17, № 31, № 37, № 62, № 85, и № 102. Все рейсы обслуживают разные частные компании, среди крупных — «Уральская транспортная компания».

Ранее управление транспорта написало заявление в антимонопольную службу в связи с тем, что получило многочисленные жалобы на повышение цен от граждан. Власти города пообещали, что, несмотря на повышение тарифов у частных перевозчиков, в муниципальном транспорте цены не изменятся.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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