В Челябинске проверят маршрутки, где подняли цены на проезд

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проверит маршруты, на которых подняли цены на проезд. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Документ от Управления транспорта администрации Челябинска был получен УФАС 21 ноября. В нем сообщается о повышении цен на проезд на регулярных перевозках с 23 до 25 рублей и содержится указание проверить 12 маршрутов. Среди них маршруты № 79, № 14, № 36, № 3, № 58, № 77, № 17, № 31, № 37, № 62, № 85, и № 102. Все рейсы обслуживают разные частные компании, среди крупных — «Уральская транспортная компания».
Ранее управление транспорта написало заявление в антимонопольную службу в связи с тем, что получило многочисленные жалобы на повышение цен от граждан. Власти города пообещали, что, несмотря на повышение тарифов у частных перевозчиков, в муниципальном транспорте цены не изменятся.