Дело главного рекламщика МУГИСО передано в суд

18:55 02 марта 2018 1

Разунин первым из подследственных из МУГИСО попал под суд Фото: УФСБ по Свердловской области

Завершено расследование по делу начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Дело главного рекламщика министерства будет рассматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга.

«Мы считаем, что нарушены процессуальные нормы и право на защиту. Нам с подзащитным отказали в ознакомлении с материалами дела в полном объеме. Мы уже опротестовали это в суде. Заседание назначено на 13 марта. По нашему мнению, до этого момента нельзя считать стадию ознакомления завершенной», — приводит 66.ru слова адвоката Константина Виленского.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, Разунин был задержан за получение взятки в крупном размере от рекламодателя через посредника. Чиновника поймали с поличным сотрудники УФСБ по Свердловской области 22 декабря 2016 года. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело по факту взятки. В суде было принято решение поместить чиновника под домашний арест. Эта мера пресечения продлена до 22 марта.