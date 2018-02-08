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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:46  08 февраля 2018 3

Судья отказался арестовывать главного рекламщика МУГИСО. ВИДЕО

Чиновника поймали с поличным при получении взяткиФото: УФСБ по Свердловской области
новость из сюжета:
Дело главы МУГИСО
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В Свердловском областном суде принято решение не арестовывать начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, который обвиняется в получении взятки. Разунин останется под домашним арестом.

«В ходе судебного заседания следователь не привел достаточных доказательств, дающих основание для изменения меры пресечения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Поводом для изменения меры пресечения стало то, что Разунин несколько раз не явился на ознакомление с материалами дела. Судья посчитал, что следователь не смог доказать, что Разунин не приходил без уважительной причины.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Разунин был задержан за получение взятки в крупном размере от рекламодателя через посредника. Чиновника поймали с поличным сотрудники УФСБ по Свердловской области 22 декабря 2016 года. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело по факту взятки.

Видео: УФСБ по Свердловской области. Задержание Разунина

Александр Лукманов
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