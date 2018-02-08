В Свердловском областном суде принято решение не арестовывать начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, который обвиняется в получении взятки. Разунин останется под домашним арестом.
«В ходе судебного заседания следователь не привел достаточных доказательств, дающих основание для изменения меры пресечения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Поводом для изменения меры пресечения стало то, что Разунин несколько раз не явился на ознакомление с материалами дела. Судья посчитал, что следователь не смог доказать, что Разунин не приходил без уважительной причины.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Разунин был задержан за получение взятки в крупном размере от рекламодателя через посредника. Чиновника поймали с поличным сотрудники УФСБ по Свердловской области 22 декабря 2016 года. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело по факту взятки.
Видео: УФСБ по Свердловской области. Задержание Разунина