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20 марта 2018
Главные новости Москвы
16:52  20 марта 2018 0

В Дубае арестовали выжившую после встречи с маньяком россиянку

Девушка сейчас полностью обездвиженаФото: Katrin, Instagram

Иркутянку Екатерину Стецюк, которая ранее сломала позвоночник, спасаясь от маньяка в гостинице в Дубае, заключили под стражу. Об этом журналистам рассказали родственники модели.

Причина ареста неизвестна, передают «Вести Иркутск» со ссылкой на близких девушки. Сейчас 22-летней россиянке требуется миллион рублей для восстановления после серьезной травмы. «Она не может ходить и вообще двигаться, но врачи дают хорошие прогнозы, потому что ее спинной мозг не поврежден», — цитирует «Интерфакс» слова подруги пострадавшей Ирины Гроссман.

Подозреваемый в нападении был задержан в аэропорту, когда собирался покинуть город. Если домогательства в отношении девушки подтвердятся, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. По неподтвержденным данным телеканала 360, напавшим оказался бизнесмен из США, который имеет свой бизнес в ОАЭ. После задержания он написал на девушку заявление, в котором указал, что всего лишь защищался.

Ранее сообщалось, что Стецюк отправилась в ОАЭ, чтобы работать по контракту. Один из иностранцев предложил ей близость, и, когда та отказалась, решил отомстить. Чтобы спасти свою жизнь, модель выпрыгнула с шестого этажа гостиницы.

Семен Гринберг
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