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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:59  21 марта 2018 0

Рокеры и юмористы забрали у элиты Екатеринбурга любимый ресторан

Ресторан KEF. Екатеринбург, ресторан кэф
Теперь в этом месте будет собираться совсем другая аудиторияФото: Александр Ельчищев © URA.RU

На месте знаменитого ресторана «КЭФ» в Екатеринбурге, где раньше проводила время вся городская элита, открывается рок-кафе «Элвис». Как рассказали «URA.RU» читатели, фасад здания уже перекрасили в черный цвет, а над входом появилась соответствующая вывеска.

«Судя по большой надписи Stand-up на фасаде, там будут проводиться юмористические вечера. Неожиданная смена формата», — поделился с «URA.RU» горожанин.

Интересно, что в Сети пока нет никакой рекламы нового заведения, не удалось найти даже официальной страницы кафе в соцсетях. Впрочем, люди, увлекающиеся стэнд-апом, уже слышали об этом месте. «Но никто из нашего сообщества в Екатеринбурге не знает, кто это делает», — сказал нашему агентству стэндапер Гарик Пекшев.

Ресторан «Кэф» открылся в Екатеринбурге 13 лет назад на окраине цыганского поселка. Здесь проводили время политики и бизнесмены, стоянка всегда была заполнена дорогими автомобилями, иногда единственными в городе. Однако со временем бизнес кафе начал угасать. В 2015 году владелец «КЭФа» Алексей Нагорнов продал заведение Ивану Яналину вместе с клубом «Подвал», работающим в том же здании. В 2016-м стало известно, что заведение не работает. В 2017 помещение выставили на продажу за 80 миллионов рублей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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