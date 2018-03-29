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Главные новости Пермского края
20:43  29 марта 2018 0

Пермяки голосуют за проекты благоустройства города. Приоритеты уже определились

На выставке пермяки могут увидеть проекты практически «вживую»Фото: департамент пресс-службы губернатора Пермского края

За 12 дней более 6,3 тыс. пермяков успели высказаться за самые важные для себя проекты благоустройства столицы Прикамья. Голосование на портале «Управляем вместе» продолжается по 31 марта включительно, сообщили «URA.RU» в департаменте пресс-службы губернатора края.

Проекты, за которые отдали больше всего голосов: зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Пермь-II», набережная реки Камы, парк культуры и отдыха «Балатово» и городская эспланада. Кроме того, любой горожанин может выбрать до трех самых важных для себя проектов и даже предложить свой вариант.

Выставка «Моя Пермь — мое будущее» открылась 16 марта в Фестивальном доме и будет действовать также до 31 марта. Ее посетители могут увидеть 10 мультимедийных экспозиций, в том числе интерактивную сенсорную карту всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами. Часы работы выставки: вторник—пятница с 18:00 до 21:00, суббота—воскресенье с 12:00 до 21:00.

Владимир Васин
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