За 12 дней более 6,3 тыс. пермяков успели высказаться за самые важные для себя проекты благоустройства столицы Прикамья. Голосование на портале «Управляем вместе» продолжается по 31 марта включительно, сообщили «URA.RU» в департаменте пресс-службы губернатора края.
Проекты, за которые отдали больше всего голосов: зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Пермь-II», набережная реки Камы, парк культуры и отдыха «Балатово» и городская эспланада. Кроме того, любой горожанин может выбрать до трех самых важных для себя проектов и даже предложить свой вариант.
Выставка «Моя Пермь — мое будущее» открылась 16 марта в Фестивальном доме и будет действовать также до 31 марта. Ее посетители могут увидеть 10 мультимедийных экспозиций, в том числе интерактивную сенсорную карту всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами. Часы работы выставки: вторник—пятница с 18:00 до 21:00, суббота—воскресенье с 12:00 до 21:00.