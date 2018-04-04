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Главные новости Свердловской области
11:26  04 апреля 2018 0

В Свердловской области хотят обанкротить предприятие с двухвековой историей

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, кризис, калькулятор, банкротство, банкрот, нет денег, пустой кошелек
Верхнетуринский машиностроительный завод задолжал 1,3 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области в арбитражный суд поступил иск о банкротстве старейшего на Среднем Урале металлургического производства — Верхнетуринского машиностроительного завода (входит в структуру Ростеха). Заявление подала компания «Сплав М» из Каменска-Уральского. Организация требует взыскать с ответчика более 1,3 миллиона рублей, гласят данные из электронной картотеки дел.

В 2016—2017 годах между компаниями уже был экономический спор в арбитраже. Тогда компания «Сплав М» через суд пыталась добиться оплаты по договору поставки продукции — завод выплатил только часть суммы и оказался должен около 1,3 млн рублей плюс пени. Тогда суд оказался на стороне истца. Оперативно получить комментарий на заводе не удалось — секретарь попросил позвонить позднее.

«Верхнетуринский машиностроительный завод» является градообразующим предприятием. Указ о его постройке был издан еще в 1735 году. В 19 веке, во время войны с Турцией, здесь производили снаряды десяти наименований. В период Великой Отечественной завод производил снаряды, пробивавшие броню немецких «Тигров» и «Пантер». К 1990 году на предприятии работали 5540 человек.

После перестройки завод приступил к освоению новой продукции — высоковольтных вакуумных выключателей. Согласно выписке, в 2017 году на предприятии трудилось в 80 человек.

Сергей Дианов
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