{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
21:49  05 апреля 2018 4

Олимпийская чемпионка Исинбаева назвала сына Добрыней Никитичем

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, исинбаева елена
Спортсменка рассказывает о личной жизни в соцсетяхФото: Антон Белицкий © URA.RU

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева раскрыла имя своего новорожденного сына. Спортсменка назвала ребенка Добрыней Никитичем, о чем рассказала на странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, крестили ребенка в Монако под именем Добрыня, передает Lenta.ru. Таким образом, их сын стал полным тезкой былинного древнерусского богатыря Добрыни Никитича. «Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается», — следует из сообщения Исинбаевой в соцсети.

Напомним, 35-летняя Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Сын родился в середине февраля этого года. Роды прошли в Монте-Карло, за что подписчики раскритиковали спортсменку, сообщало ИА FlashNord. Ее тренер Евгений Трофимов после рождения ребенка назвал себя «двукратным дедом», писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров