Олимпийская чемпионка Исинбаева назвала сына Добрыней Никитичем

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева раскрыла имя своего новорожденного сына. Спортсменка назвала ребенка Добрыней Никитичем, о чем рассказала на странице в Instagram.
Олимпийская чемпионка и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, крестили ребенка в Монако под именем Добрыня, передает Lenta.ru. Таким образом, их сын стал полным тезкой былинного древнерусского богатыря Добрыни Никитича. «Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается», — следует из сообщения Исинбаевой в соцсети.
Напомним, 35-летняя Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Сын родился в середине февраля этого года. Роды прошли в Монте-Карло, за что подписчики раскритиковали спортсменку, сообщало ИА FlashNord. Ее тренер Евгений Трофимов после рождения ребенка назвал себя «двукратным дедом», писало «URA.RU».