В Свердловском областном суде вынесен приговор 64-летней Людмиле Рыжковой и ее 30-летнему сыну Константину, которые убили почтальона Эмму Карданову. Они проведут в тюрьме более 15 лет.
«Мать и сын обвинялись по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Следствие установило, что Карданова принесла Рыжковой пенсию. Впустив почтальона в квартиру, Рыжкова обездвижила ее электрошокером. Константин принялся избивать женщину, а его мать несколько раз ударила почтальона ножом. После этого Карданова была еще жива. Тогда ей обмотали голову пленкой, из-за чего она задохнулась.
Убийцы вынесли труп в подъезд и бросили на лестничной площадке. Их добычей стали 240 тысяч рублей, которые должна была разнести пенсионерам почтальонка, и два ее сотовых телефона. Убийц задержали по горячим следам. Однако нашли у них лишь 186 тысяч. Куда они успели потратить остальные деньги, Рыжковы не признались. Судья приговорил Людмилу Рыжкову к шестнадцати с половиной годам заключения. Константин Рыжков осужден на пятнадцать с половиной лет.