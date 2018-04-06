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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:38  06 апреля 2018 0

В Екатеринбурге вынесен приговор убийцам почтальона. ВИДЕО

Убийцы расправились с женщиной, которая принесла им пенсиюФото: «Почта России»

В Свердловском областном суде вынесен приговор 64-летней Людмиле Рыжковой и ее 30-летнему сыну Константину, которые убили почтальона Эмму Карданову. Они проведут в тюрьме более 15 лет.

«Мать и сын обвинялись по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Следствие установило, что Карданова принесла Рыжковой пенсию. Впустив почтальона в квартиру, Рыжкова обездвижила ее электрошокером. Константин принялся избивать женщину, а его мать несколько раз ударила почтальона ножом. После этого Карданова была еще жива. Тогда ей обмотали голову пленкой, из-за чего она задохнулась.

Убийцы вынесли труп в подъезд и бросили на лестничной площадке. Их добычей стали 240 тысяч рублей, которые должна была разнести пенсионерам почтальонка, и два ее сотовых телефона. Убийц задержали по горячим следам. Однако нашли у них лишь 186 тысяч. Куда они успели потратить остальные деньги, Рыжковы не признались. Судья приговорил Людмилу Рыжкову к шестнадцати с половиной годам заключения. Константин Рыжков осужден на пятнадцать с половиной лет.

Александр Лукманов
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