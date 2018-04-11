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Главные новости Пермского края
11:56  11 апреля 2018 0

В Пермском крае физрук две недели насиловал школьницу

Клипарт. Сентябрь. Екатеринбург , спортзал, школа
Преподаватель почти две недели мучил свою жертвуФото: Илья Московец © URA.RU

Очерский межрайонный следственный отдел Пермского края завершил расследование уголовного дела в отношении школьного учителя физкультуры. Преподавателя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Дело передано в суд.

Следователи выяснили, что с конца ноября до середины декабря 2017 года учитель физкультуры насиловал одну из школьниц. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.

Павел Маркуш
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