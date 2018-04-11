В Пермском крае физрук две недели насиловал школьницу

Преподаватель почти две недели мучил свою жертву
Очерский межрайонный следственный отдел Пермского края завершил расследование уголовного дела в отношении школьного учителя физкультуры. Преподавателя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Дело передано в суд.
Следователи выяснили, что с конца ноября до середины декабря 2017 года учитель физкультуры насиловал одну из школьниц. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.