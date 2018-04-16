Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина нет в списках пациентов стационара городской больницы №23, куда он попал после покушения. Об этом «URA.RU» рассказали в медучреждении.
«Человека с такой фамилией у нас в стационаре нет. Он мог пройти осмотр врачей, а после отказаться от госпитализации и лечиться дома», — рассказали «URA.RU» собеседники в больнице. Сам Дмитрий Полянин, в свою очередь, сообщил «URA.RU», что находится в клинике.
«Я помогаю коллегам дистанционно из больницы. Тем более, что все программные возможности в „Областной газете“ для этого есть: я вижу планирование, верстку, управление и все отчеты. Мое состояние значительно лучше. Прогноз хороший. Однако кости срастаются долго, поэтому с возвращением к работе придется подождать. Когда выпишут, еще не ясно, зависит от снимков костей и процедур. Надеюсь, что окажусь дома в ближайшие дни, лежать можно и дома», — отметил Полянин.
Покушение на журналиста произошло вечером 12 апреля во дворе его дома. Двое неизвестных подстерегли его у подъезда и ударили арматурой. По информации источников «URA.RU», у руководителя СМИ сломано ребро и поставлен диагноз «ушиб головного мозга». Нападение произошло после публикации «Областной газеты» о коммунальных войнах. Избиение Полянина случилось на фоне неопределенности по поводу его работы. Срок рабочего контракта Полянина истек еще в феврале, новый так и не подписан губернатором Куйвашевым. Формально Дмитрий Полянин даже не является главным редактором газеты. Ранее «URA.RU» подробно писало о странностях в истории покушения.