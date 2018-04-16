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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:09  16 апреля 2018 0

Избитый главред «Областной газеты» пропал из больницы. «Человека с такой фамилией в стационаре нет»

Пресс-конференция Евгения Куйвашева по Майским указам Президента. Екатеринбург, полянин дмитрий
Сам Полянин утверждает, что находится в больницеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина нет в списках пациентов стационара городской больницы №23, куда он попал после покушения. Об этом «URA.RU» рассказали в медучреждении.

«Человека с такой фамилией у нас в стационаре нет. Он мог пройти осмотр врачей, а после отказаться от госпитализации и лечиться дома», — рассказали «URA.RU» собеседники в больнице. Сам Дмитрий Полянин, в свою очередь, сообщил «URA.RU», что находится в клинике.

«Я помогаю коллегам дистанционно из больницы. Тем более, что все программные возможности в „Областной газете“ для этого есть: я вижу планирование, верстку, управление и все отчеты. Мое состояние значительно лучше. Прогноз хороший. Однако кости срастаются долго, поэтому с возвращением к работе придется подождать. Когда выпишут, еще не ясно, зависит от снимков костей и процедур. Надеюсь, что окажусь дома в ближайшие дни, лежать можно и дома», — отметил Полянин.

Покушение на журналиста произошло вечером 12 апреля во дворе его дома. Двое неизвестных подстерегли его у подъезда и ударили арматурой. По информации источников «URA.RU», у руководителя СМИ сломано ребро и поставлен диагноз «ушиб головного мозга». Нападение произошло после публикации «Областной газеты» о коммунальных войнах. Избиение Полянина случилось на фоне неопределенности по поводу его работы. Срок рабочего контракта Полянина истек еще в феврале, новый так и не подписан губернатором Куйвашевым. Формально Дмитрий Полянин даже не является главным редактором газеты. Ранее «URA.RU» подробно писало о странностях в истории покушения.

Данил Бардин
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